WTA Tokio: Bencic muss für ihren Finalplatz arbeiten, Noskova nicht

Während Belinda Bencic mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Sofia Kenin hart für ihren Einzug in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio arbeiten musste, kam Linda Noskova kampflos weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 09:13 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic spielt morgen um den Titel in Tokio

Einen Tag, nachdem sie die Qualifikation für die WTA Finals in trockene Tücher gebracht hatte, war Elena Rybakina nicht mehr einsatzfähig. Und also trat die Kasachin wegen Rückenbeschwerden nicht zu ihrer Halbfinal-Partie gegen Linda Noskova beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio an. Noskova hat in den letzten beiden Tagen also nicht viel Tennis gespielt. Denn im Viertelfinale musste sie auch nicht über die volle Distanz gehen: Gegnerin Anna Kalinskaya hatte beim Stand von 6:0 und 1:0 für Noskova aufgegeben.

Belinda Bencic dagegen spielt in Tokio ihr Nenngeld aus. Gestern besiegte die Schweizerin ja Karolina Muchova mit 3:6, 7:5 und 7:5, heute setzte sich Bencic gegen Sofia Kenin mit 7:6 (5), 3:6 und 6.2 durch.

Für Linda Noskova geht es morgen um den erst zweiten Titel ihrer Karriere. Den bislang einzigen konnte die 20-jährige Tschechin 2024 in Monterrey holen. Belinda Bencic könnte zweistellig werden. Ihren neunten Titel hat sie Anfang der Saison in Abu Dhabo geholt.

