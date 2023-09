WTA Tokio: Iga Swiatek scheitert im Viertelfinale

Iga Swiatek ist beim WTA-500-Turnier in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenzweite unterlag Veronika Kudermetova am Freitag in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 08:35 Uhr

Iga Swiatek verlor gegen Veronika Kudermetova

Nächste Enttäuschung für Iga Swiatek: Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den US Open hat die Polin auch beim WTA-500-Event in Tokio den Titel verpasst. Die Weltranglistenzweite musste sich Veronika Kudermetova im Viertelfinale mit 2:6, 6:2 und 4:6 geschlagen geben.

In den vier vorangegangenen Matches gegen Kudermetova hatte Swiatek keinen einzigen Satz verloren. In der japanischen Hauptstadt fand die topgesetzte 22-Jährige aber nie zu ihrem Spiel und musste ihrer Kontrahentin nach zwei Stunden und 21 Minuten Spielzeit zum Sieg gratulieren.

Kudermetova bekommt es im Halbfinale mit Anastasia Pavlyuchenkova zu tun. Die 32-Jährige hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:2 und 7:5 behauptet.

