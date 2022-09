WTA Tokio: Osaka mit Kurzarbeit, Pliskova souverän weiter

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio sind Naomi Osaka und Karolina Pliskova auf unterschiedlichen Wegen in die zweite Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2022, 16:00 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka kümmert sich in Tokio um Daria Saville

Lediglich ein einziges Spiel war den japanischen Zuschauern vergönnt, um Naomi Osaka am Dienstag beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio zu beobachten. Denn gleich nach Beginn der Partie stürzte Osakas Gegnerin Daria Saville so heftig, dass sie beim ersten Seitenwechsel aufgeben musste. Nächste Gegnerin der viermaligen Major-Siegerin wird Beatriz Haddad Maia aus Brasilien sein, die Nummer fünf des Turniers.

Ebenfalls weiter ist Karolina Pliskova. Die Tschechin setzte sich gegen Isabella Shinikova mit 6:2 und 6:1 durch und bekommt es in Runde zwei mit Petra Martic aus Kroatien zu tun.

Angeführt wird das Tableau in Tokio von Paula Badosa, die ebenso wie Caroline Garcia, Garbine Muguruza und Veronika Kudermetova in Runde eins ein Freilos genießt.

