WTA Tokio: Sakkari und Garcia werden Favoritenrolle gerecht

Maria Sakkari benötigte beim WTA 500er-Event in Tokio nur 66 MInuten zum Viertelfinaleinzug. Auch Caroline Garcia ging siegreich vom Platz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 13:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maria Sakkari setzt ihren Erfolgslauf in Tokio fort.

Gegen die japanische Qualifikatin Misaki Doi ließ die Griechin zu keiner Zeit Zweifel am Sieg aufkommen. Schnell zog Sakkari im ersten Satz davon und erlaubte ihrer Gegnerin keine Breakmöglichkeiten. Doi konnte dem souveränen Auftritt der Sechsten in der Weltrangliste entgegensetzen und verlor am Ende deutlich 3:6, 1:6. Das Match war auch gleichzeitig der letzte Auftritt von Doi auf der WTA-Tour und der Abschied vom Profitennis. Die 32-Jährige wählte das Heimturnier als Abschluss ihrer Tenniskarriere.

Ebenfalls in zwei Sätzen, jedoch mit mehr Arbeit, endete das Match von Caroline Garcia gegen Anhelina Kalinina. Gegen die Ukrainerin gab garcia einmal ihren Aufschlag ab, konnte den ersten satz trotzdem 6:4 sichern. Im zweiten Durchgang blieb die Französin dann unbeschadet und nutzte die Breakchancen zum 5:3, um das Match nach 91 Minuten zu beenden. Im Viertelfinale treffen Sakkari und Garcia nun direkt Aufeinander. das Duell gab es bereits in der vergangenen Woche beim Turnier im mexikanischen Guadalajara im halbfinale, das die Griechin und spätere Titelträgerin 6:3, 6:0 für sich entschied.

Kasatkina trifft auf Pegula, auch Swiatek noch dabei

Daria Kasatkina machte währenddessen das Viertelfinale gegen Jessica Pegula klar und siegte ebenfalls ohen satzverlost gegen die Qualifikantin Despina Papamichail 6:4, 6:4. Ebenfalls im Viertelfinale beim topbesetzten Turnier in der japanischen Hauptstadt stand bereits Iga Swiatek, die auf Veronika Kudermetova treffen wird. das vierte Viertelfinale bestreiten Anastasia Pavlyuchenkova und Ekaterina Alexandrova.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Tokio