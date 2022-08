WTA Toronto: Coco Gauff macht Zweitrundenkracher klar, Emma Raducanu out

Coco Gauff hat mit einer äußerst souveränen Darbietung die zweite Runde des WTA-1000-Turniers von Toronto erreicht und trifft nun auf Wimbledon-Champion Elena Rybakina. Emma Raducanu indes musste sich Camila Giorgi geschlagen geben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 21:52 Uhr

Coco Gauff hat in Toronto sicher die zweite Runde erreicht

Coco Gauff ist weiterhin in guter Form: Die US-Amerikanerin startete stark ins WTA-1000-Event von Toronto und fixierte damit das mit Spannung erwartete Zweitrundenduell mit der frischgebackenen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina. Mit 6:1 und 6:3 fertigte Gauff am Dienstagabend (MEZ) Landsfrau Madison Brengle ab.

Im Falle eines Sieges über Rybakina, die trotz Wimbledon-Sieg (der ohne Belohnung in Form von 2.000 Punkten ausblieb) in Toronto ungesetzt ans Werk geht, könnte die US-Amerikanerin auf Aryna Sabalenka treffen. Die Belarussin, auf sechs gesetzt, trifft in der Runde der letzten 32 auf Sara Sorribes Tormo, die einen 3:31-Fight gegen Claire Liu für sich entschied.

Giorgi nervenstark

Bereits ausgeschieden in Toronto ist Emma Raducanu: Die amtierende US-Open-Siegerin unterlag Camila Giorgi, die im Vorjahr in Montreal die National Bank Open für sich entscheiden konnte und damit in Toronto als Titelverteidigerin ans Werk geht. Giogi bewies in einem umkämpften Auftaktsatz die besseren Nerven und entschied diesen im Tiebreak mit 7:6 (0) für sich.

In Durchgang zwei verbuchte Raducanu zwar einen guten Start, dann aber riss der Faden völlig bei der 19-Jährigen. Mit gleich sechs Spielgewinnen in Serie löste Giorgi schließlich mit 7:6 (0) und 6:2 das Zweitrundenticket. In dieser trifft die Italienerin nun auf Elise Mertens.

