WTA Toronto: Coco Gauff mit Stotter-Start

Die topgesetzte Coco Gauff hat beim WTA-1000er-Turnier in Toronto zum Auftakt gewonnen, wenn auch nicht ohne Probleme.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 22:50 Uhr

Die Weltranglisten-Zweite aus den USA schlug Yafan Wang aus China mit 6:4, 6:4 und zog damit in die zweite Runde beim Rogers Cup ein.

Gauff gab dabei eine 4:1-Führung in Satz 1 aus der Hand, vom 4:4 an machte sie aber fünf Spiele am Stück - nach denen Wang wiederum ausglich. Gauff aber blieb am Ende cool.

Sie trifft nun auf Diana Shnaider, die nach ihrem Olympia-Silber im Doppel am Sonntag schon zwei Dreisatz-Krimis in Toronto hinter sich hat.

Für Gauff stehen aktuell wichtige Wochen an. Sie hatte im Vorjahr im Rahmen der US-Hartplatzserie aufgedreht, in Washington und Cincinnati gewonnen - und anschließend bei den US Open ihren ersten Majortitel geholt.

Weiter in Toronto auch: Jessica Pegula (7:5, 6:4 gegen Karolina Pliskova), Liudimila Samsonova (6:4, 6:2 gegen Moyuka Uchijima) und Emma Navarro (6:4, 6:2 gegen Magda Linette).