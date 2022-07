WTA Toronto: Die Williams-Schwestern vereint am Start

Beim WTA-1000-Event von Toronto wird nicht nur Serena, sondern auch Schwester Venus Williams im Einzel-Bewerb an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.07.2022, 19:24 Uhr

Die Williams-Schwestern starten voraussichtlich in Toronto

Die Williams-Schwestern sind zurück: Nach dem Start in Wimbledon - Serena im Einzel, Venus im Mixed-Doppel - planen die beiden US-Amerikanerinnen nun auch ein Antreten beim WTA-1000-Event von Toronto. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt. Demnach habe auch Venus Williams eine Wildcard für das Groß-Event, das am 8. August seinen Start findden wird, erhalten.

Es ist damit das erste Mal seit ziemlich exakt einem Jahr, dass beide Williams-Schwestern beim selben WTA-Event im Hauptfeld starten. Letztmals war dies in Wimbledon der Fall. Für Venus Williams ist es der bereits 11. Auftritt in Kanada. "Ich freue mich sehr, wieder bei den National Bank Open zu spielen", wird Williams in einer Aussendung zitiert. "Ich liebe die Stadt und das Turnier, und ich freue mich darauf, wieder nach Toronto zu kommen", so die ehemalige Weltranglistenerste.

Williams-Schwestern auch bei den US Open?

Damit wird ein Start der Williams-Schwestern bei den US Open immer wahrscheinlicher. Serena Williams plant neben dem Antreten in Toronto, auch in Cincinnati bei den Western & Southern Open Mitte August aufzuschlagen. Direkt im Anschluss steht ab 29. August mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf dem Programm.

Für die 23-fache Major-Siegerin geht dort die historische Jagd nach Grand-Slam-Titel Nummer 24 in die nächste Runde. Wenngleich die US-Amerikanerin bei ihrem Erstrundenaus in Wimbledon von einem derartigen Durchbruch noch weit entfernt schien. Während Serena Williams im September ihren 41. Geburtstag feiern wird, wurde Schwester Venus im Juni bereits 42. Noch haben die Williams-Schwestern aber noch nicht genug.