WTA Toronto: Serena Williams - „Ich kann das nicht ewig machen“

Serena Williams ist erfolgreich in das WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto eingestiegen. Bei der Pressekonferenz nach ihrem Sieg gegen Nuria Parrizas-Diaz geb sich die US-amerikanische Legende wie gewohnt launig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 08:39 Uhr

© Getty Images Serena Williams bekommt in Toronto noch (mindestens) einen zweiten Auftritt

Wer weiß schon, wie oft Serena Williams noch bei den Canadian Open antreten wird. Da nimmt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin dann doch lieber gleich mit, was sie kriegen kann. Und das war am Montag zunächst einmal der Rekord an Matchsiegen in Kanada. Mit dem 6:3 und 6:4 gegen Nuria Parrizas-Diaz hält Williams nun bei 35 Erfolgen in Toronto bzw. Montreal, einen mehr als Chris Evert.

Ob noch ein weiterer dazukommen wird? Serena wurde in das oberste Viertel des Tableaus gelost, in Runde zwei geht es entweder gegen Belinda Bencic oder Tereza Martincova, danach könnten entweder Garbine Muguruza, Kaia Kanepi oder Naomi Osaka warten. Aufgaben, denen sich die 40-Jährige früher gerne und mit guten Erfolgsaussichten gestellt hätte. Im Sommer 2022 sieht das natürlich anders aus. Der Sieg gegen Parrizas-Diaz, die als Lucky Loserin in das Hauptfeld gerutscht ist, war der erste für Williams nach 430 Tagen. Den davor letzten gab es bei den French Open 2021 in Runde drei gegen Danielle Collins.

Serena Williams in illustrer Runde

„Sieht so aus, als ob es ein Licht am Ende des Tunnels geben würde“, erklärte eine gutaufgelegte Serena nach ihrem Sieg. „So war es für mich in letzter Zeit. Ich kann es nicht erwarten, diesem Licht näher zu kommen. Ich liebe es immer noch zu spielen. Aber auf ewig kann ich das nicht machen. Also versucht man manchmal einfach sein Bestes zu geben und den Moment zu genießen.“

So nebenbei hat sich Serena auch in einer weiteren Kategorie verewigt: Nach Martina Navratilova, Kimiko Date-Krumm und Schwester Venus ist sie erst die vierte Spielerin seit dem Jahr 2000, die im Alter von 40 Jahren ein Match auf der WTA-Tour gewinnen konnte. Ob es in diesem Sommer auch noch zu einem Turniersieg reicht? Schwierig. Denn Serena Williams wird in Cincinnati und bei den US Open starten. Und dort treten nur die Allerbesten an.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto