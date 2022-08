WTA Toronto: Simona Halep ringt Coco Gauff nieder

Simona Halep steht nach einer überzeugenden Performance im Halbfinale des WTA-1000-Events von Toronto. Die Rumänin besiegte Coco Gauff in einem packenden Match mit 6:4 und 7:6 (2).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 21:05 Uhr

Simona Halep steht in Toronto im Halbfinale

Ein dritter Marathon in Serie hätte wohl auch die beneidenswerte körperliche Verfassung von Coco Gauff nicht zugelassen: Die US-Amerikanerin hatte vor ihrem Viertelfinalduell mit Simona Halep beim WTA-1000-Event von Toronto bereits zwei Matches in den Beinen, die im Tiebreak des dritten Satzes entschieden werden mussten.

So weit ließ es Halep im Duell mit Coco Gauff erst gar nicht kommen. Die Rumänin startete stark, hatte Durchgang eins nach einem frühen Break über weite Strecken unter Kontrolle. Logische Konsequenz: Die ehemalige Weltranglistenerste stellte mit 6:4 auf 1:0-Sätze.

Halep im Tiebreak stark

Selbes Spiel in Abschnitt zwei: Erneut hatte Halep den besseren Start für sich, der Rumänin gelang ein frühes Break, das die 30-Jährige sicher zur 4:1-Führung transportierte. Zwar bäumte sich Gauff noch einmal auf, kam auf 5:5 heran, egalisierte einen weiteren Breakrückstand und schickte das Match schließlich in einen Tiebreak. In diesem sollte ein großer Kraftakt der US-Amerikanerin ausbleiben: Halep siegte schließlich mit 6:4 und 7:6 (2).

Simona Halep wartet nun auf die Siegerin des Aufeinandertreffens zwischen Jessica Pegula und Yulia Putintseva. Die beiden Viertelfinals auf der oberen Hälfte des Tableaus bestreiten Überraschungsfrau Beatriz Haddad Maia und Belinda Bencic sowie Karolina Pliskova und Qinwen Zheng.

Hier geht´s zum Draw von Toronto!