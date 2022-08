WTA Toronto: Victoria Azarenka muss wegen Visum-Problemen absagen!

Victoria Azarenka wird nicht wie geplant am WTA-1000-Event von Toronto teilnehmen können. Der Grund dafür: Das Visum der Belarussin wurde in Kanada nicht akzeptiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 18:15 Uhr

Victoria Azarenka kann nicht beim WTA-1000-Event von Toronto starten

Bittere Nachrichten für alle Fans von Victoria Azarenka: Die Belarussin kann nicht wie geplant beim WTA-1000-Event von Toronto teilnehmen. Das gab die Belarussin am Sonntagabend (MEZ) über die sozialen Medien bekannt. Der Grund dafür sind Probleme mit dem Visum der ehemaligen Nummer eins der WTA-Weltrangliste.

"Ich möchte euch informieren, dass ich unglücklicherweise vom Turnier in Toronto rausziehen musste, weil mein Visum nicht akzeptiert wurde. Es ist wirklich enttäuschend", schrieb Azarenka. Es sei sehr traurig für sie, eines ihrer Lieblingsturniere im WTA-Kalender so verpassen zu müssen. "Ich liebe es, in Kanada zu spielen."

Azarenka verpasst Erstrundenkracher gegen Bencic

Azarenka hätte in Runde eins gegen Belinda Bencic antreten sollen, die Siegerin wäre in Runde zwei mögliche Gegnerin von Serena Williams, die in Toronto das zweite Turnier seit ihrer Rückkehr bestreiten wird. Die US-Amerikanerin eröffnet in Kanada gegen eine Qualifikantin.

Für Azarenka geht es indes beim WTA-1000-Event von Cincinnati weiter, wo die Belarussin bereits zwei Mal in das Gefühl von Titelehren gekommen ist. In Toronto darf man sich trotz der Absage Azarenkas über eines der stärksten Teilnehmerinnenfelder des Jahres freuen - 16 der besten 17 Spielerinnen der Weltrangliste sind am Start.