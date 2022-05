WTA-Tour: Guadalajara wird im Oktober zum 1000er Event

Die WTA lässt Taten folgen und verlegt eines der 1000er Events, die ansonsten in China (Peking und Wuhan) stattfinden, laut Milenio nach Mexiko. Guadalajara wird zum neuen Ausrichter.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 20:19 Uhr

What a view: Die WTA-Finals 2021 in Mexiko

Guadalajara war 2021 Gastgeber der WTA-Finals und organisierte das Turnier mit den acht besten Spielerinnen in weniger als zwei Monaten, als die WTA einen Ersatzort für das zuvor in Shenzhen ausgetragene Event benötigte. Obwohl der Wechsel ursprünglich durch Corona-Beschränkungen in China veranlasst wurde, hatte er zum Zeitpunkt der Austragung des Turniers zusätzlichen Auftrieb erhalten.

Die WTA hat seit November keine Veranstaltungen mehr in China durchgeführt. Zurückzuführen ist all das auf den Fall Peng Shuai. Vor den WTA-Finals war Guadalajara ein 250er Event. Das neue 1000er Turnier wird auf dem gleichen Gelände gespielt und hat die gleichen Organisatoren. An der Durchführung der Veranstaltung ist die Agentur Octagon beteiligt. Die WTA Tour hat das neue Hartplatz-Event allerdings noch nicht offiziell in ihren Kalender aufgenommen.