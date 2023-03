WTA-Tour: Iga Swiatek gegen Jüngere noch unbesiegt

Titelverteidigerin Iga Swiatek trifft heute im Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Sorana Cirstea. Eine interessante Statistik ist bei diesem Treffen nicht in Gefahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 17:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Als Jule Niemeier im vergangenen Herbst Iga Swiatek nach dem beherzten Schlagabtausch im Louis Armstrong Stadium fair zum Sieg gratulierte, da hätte sich der unbefleckte Beobachter denken können: Nun, gut, da hat sich die Routine halt mal wieder durchgesetzt, die vermeintlich ältere Swiatek wird Niemeier ein paar warme Worte mit auf den Weg geben.

In Wahrheit ist die polnische Weltranglisten-Erste aktuell 21 Jahre alt, Jule Niemeier schon 23. Aber weil Swiatek, die heute im Viertelfinale von Indian Wells gegen Sorana Cirstea ran muss, schon jetzt eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat, vergisst man ab und zu, dass sie noch so jung ist. Was folgende Statistik verständlicher macht, aber um nicht viel weniger erstaunlich: Denn auf der WTA-Tour musste Swiatek gegen nach ihr geborenen Spielerinnen noch keine Niederlage einstecken.

In Indian Wells keine „Gefahr“ für Swiatek

In dieser Hinsicht ist sie auch heute und, im Fall eines Sieges, auch für den weiteren Turnierverlauf auf der sicheren Seite. Cirstea ist (junge) 32 Jahre alt, die potenziellen Halbfinal-Gegnerinnen sind Elena Rybakina (23) oder Karolina Muchova (26).

Und auch von der unteren Hälfte das Tableaus droht von der im Vergleich mit Swiatek jüngeren Generation keine Gefahr: Denn den Finalplatz spielen sich Aryna Sabalenka und Maria Sakkari aus.

Welche Nachgeborenen könnte Swiatek am ehesten die Stirn bieten? Da wären mittelfristig wohl die beiden Tschechinnen Linda Fruhvirtova und Linda Noskova zu nennen. Und natürlich Cori Gauff. Aber gerade die US-Amerikanerin hat gegen Iga Swiatek bislang überhaupt kein Land gesehen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells