WTA-Tour: Maryna Zanevska triumphiert in Gdynia, Danielle Collins holte Palermo-Titel

Mit Maryna Zanevska und Danielle Collins gab es diese Woche gleich zwei Premierensiegerinnen auf der WTA-Tour.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 21:32 Uhr

Danielle Collins triumphierte in Palermo

Die US-Amerikanerin Danielle Collins vermochte am Sonntag im italienischen Palermo den starken Lauf von Elena-Gabriela Ruse zu stoppen. Diese hatte erst vor wenigen Tagen den Titel in Hamburg geholt und spielte nun auch einige Kilometer südlich groß auf. Für den zweiten Titelgewinn binnen weniger Tage sollte es für die Rumänin jedoch nicht reichen, am Ende triumphierte Collins mit 6:4 und 6:2. Für die US-Amerikanerin ist es der erste Triumph auf der WTA-Tour.

Eine weitere Premierensiegerin gab es unterdessen in Gdynia in Polen zu bestaunen. Die Belgierin Maryna Zanevska besiegte im Endspiel des WTA-250-Events die Slowakin Kristina Kucova in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (4). Dabei war die 27-Jährige bereits in beiden Sätzen mit Doppel-Break (!) zurückgelegen. Zanveska ist die Nummer 355 der Damen-Tenniswelt.