WTA: US-Hoffnung Ashlyn Krueger gewinnt in Osaka

US-Teenager Ashlyn Krueger, 19 Jahre jung, hat beim 250er-Turnier in Osaka ihren ersten WTA-Titel gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 09:27 Uhr

© Getty Images Ashlyn Krueger

Krueger (WTA-Nr. 123) schlug im Endspiel die topgesetzte Zhu Lin (WTA-Nr. 35) mit 6:3, 7:6 (6) und triumphierte dabei erstmals auf WTA-Ebene. Bislang war ein Viertelfinale ihr bestes Ergebnis gewesen.

Umso beeindruckender, wie Krueger durchs Feld pflügte, im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgab. Das Endspiel war mit Abstand das engste Match. Dank ihrer tollen Woche in Japan wird Krueger am Montag erstmals in die Top 100 der Welt einziehen.

Erfreuliche Nachrichten im Doppel gibt's aus deutscher Sicht: Hier holte Anna-Lena Friedsam an der Seite von Nadiia Kichenok den Titel, nach einem 7:6 (3), 6:3 über Anna Kalinskaya und Yulia Putintseva.