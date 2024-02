WTA: Venus Williams plant noch einmal mit dem Sunshine Double

Bei den WTA-Tour-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami kündigt sich ein prominentes (Teilzeit-)Comeback an: Venus Williams möchte beim "Sunshine Double" noch einmal starten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 08:52 Uhr

© Getty Images Venus Williams - Ikone und nur noch Teilzeit-Profi

Ja, Venus Williams ist auch im etwas fortgeschrittenen Alter noch in der Lage, ziemlich starkes Tennis abzuliefern. Wenige Tage nach ihrem 43. Geburtstag schlug die siebenmalige Major-Gewinnerin im Einzel im vergangenen Juni in Birmingham Camila Giorgi in drei mitreißenden Sätzen, musste sich dann rechtschaffen knapp Jelena Ostapenko geschlagen geben. Danach gab es indes noch ein paar weitere Auftritte, die vor allem in Wimbledon gegen Elina Svitolina und zuletzt bei den US Open gegen Greetje Minnen eher bescheiden ausfielen.

Das 1:6 und 1:6 gegen die Belgierin in Flushing Meadows war auch der bis dato letzte Auftritt von Venus bei einem WTA-Turnier. Die Vermutung, dass keine weiteren folgen würden, war nicht ganz abwegig. In wenigen Wochen aber könnte es doch noch einmal zu einem kleinen Comeback kommen. Denn Venus Williams hat sich vorgenommen, bei den 1000ern in Indian Wells und Miami zu starten.

Venus Williams in Miami schon dreimal erfolgreich

Eines meiner großen Ziele ist es, in den USA zu spielen, bei den Miami Open und in Indian Wells anzutreten", erklärte Williams auf ihrem YouTube-Kanal. "Ich habe dort aufgrund von Verletzungen seit 2019 nicht mehr gespielt. Das sind viele Jahre, nicht zuhause zu spielen." Das wären aber nicht die einzigen Ziele, die sie im Tennis noch habe.

Eines könnte ja sein, in Sachen Turniersiege auf insgesamt 50 zu kommen. Was allerdings nicht ganz realistisch ist. Denn zuletzt hat Venus 2016 in Kaohsiung eine Siegertrophäe hochgehalten. Mit der Greater Area Miami verbindet die ältere der beiden Williams-Schwetsern sportlich gute Erinnerungen: 1998, 1999 und 2001 hat sie dort den Titel geholt. Wiewohl noch auf Key Biscayne.