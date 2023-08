WTA: Venus Williams will es auch in Nordamerika wissen

Nach ihren Gastspielen auf Gras wird sich Venus Williams auch auf Hartplatz zeigen. Zunächst in Montreal und Cincinnati, danach wohl bei den US Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2023, 13:07 Uhr

© Getty Images Venus Williams hat weiterhin Lust auf Tennis

Ein Wimbledon-Start im Alter von 50 Jahren? Venus Williams hat das vor wenigen Wochen nicht ausgeschlossen. "Wer, wenn nicht ich?", hatte Venus damals auf eine in diese Richtung zielende Frage geantwortet. Tatsächlich ist der 43-jährigen US-Amerikanerin aber schon der Auftritt auf jenem Rasen schwer gefallen, auf dem sie insgesamt fünf Einzel-Titel geholt hatte: Das Aus in Wimbledon kam schon in Runde eins gegen (eine zugegebenermaßen starke) Elina Svitolina.

Damals wusste Venus noch nicht, ob sie auch bei den US Open an den Start gehen würde. Nun deuten alle Zeichen darauf hin: Denn für die letzten beiden großen Hartplatz-Turniere davor in Montreal und Cincinnati hat Williams jeweils eine Wildcard erhalten.

Ein Comeback von Schwester Serena, die ihr letztes Match im vergangenen Jahr bei den US Open bestritten hat, wird es in naher Zukunft sicherlich nicht geben. Serena ist mit ihrem zweiten Kind schwanger.