WTA Warschau: Swiatek und Muchova starten erfolgreich

Iga Swiatek und Karolina Muchova, die beiden Finalistinnen der diesjährigen French Open, haben beim WTA-Tour-250-Turnier in Warschau ihre ersten Aufgaben erfolgreich gemeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 20:16 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek und Karolina Muchova sind in dieser Woche in Warschau engagiert

Wenig lässt sich vorhersagen im Frauentennis, siehe dazu den dann doch völlig unerwarteten Sieg von Marketa Vondrousova zuletzt in Wimbledon. Geht es aber nach der Setzliste in Warschau, wo in dieser Woche schon auf Hartplatz gespielt wird, dann würde es im Endspiel zu einer Wiederauflage des Finales von Roland Garros 2023 kommen. Nämlich zwischen Iga Swiatek und Karolina Muchova.

Die beiden Favoritinnen hatten bei ihren ersten Auftritten allerdings unterschiedlich hart zu kämpfen: Während Muchova gegen Aliaksandra Sasnovich beim 4:6, 7:6 (0) und 6:3 über die volle Distanz gehen musste, setzte sich Swiatek gegen die Usbekin Nigina Abduraimova mit 6:4 und 6:3 durch. Wobei das glatte Ergebnis nicht ganz den Matchverlauf widerspiegelt.

Im Achtelfinale bekommt es Karolina Muchova mit der Slowakin Rebecca Sramkova zu tun. Swiatek spielt entweder gegen Claire Liu aus den USA oder die Chinesin Yue Yuan.

Ausgeschieden ist derweil die Nummer drei: Katerina Siniakova flog gegen Heather Watson mit 5:7 und 2:6 raus.

