WTA Warschau: Überraschung! Iga Swiatek scheitert an Caroline Garcia

Iga Swiatek ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Warschau überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste unterlag Caroline Garcia aus Frankreich mit 1:6, 6:1 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2022, 19:41 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist in Warschau im Viertelfinale gescheitert

Damit haben beim Heimturnier von Iga Swiatek wohl nur die wenigsten gerechnet: mit einem Ausscheiden der großen Turnierfavoritin schon im Viertelfinale. Allerdings gilt Caroline Garcia als äußerst gefährliche Gegnerin, schließlich war sie auch als Nummer fünf in das 250er-Event in Warschau gegangen. Am Ende setzte sich die Französin mit 6:1, 1:6 und 6:4 durch und spielt am Samstag in der Vorschlussrunde gegen Jasmine Paolini aus Italien.

Das zweite Halbfinale bestreiten Kateryna Kozlova aus der Ukraine und die Rumänin Ana Bogdan.

Hier das Einzel-Tableau in Warschau