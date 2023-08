WTA Washington: Coco Gauff holt ihren größten Titel bislang

Coco Gauff (WTA-Nr. 7) hat beim WTA-500er-Turnier in Washington den Titel geholt - den vierten ihrer Laufbahn.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.08.2023, 22:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff

Die 19-Jährige schlug im Finale Maria Sakkari mit 6:2, 6:3.

Gauff war dabei schnell mit 3:0 in Führung gegangen, musste dann das Rebreak hinnehmen, holte sich aber den Satz sicher. Im zweiten Durchgang kam Sakkari besser ins Spiel, führte 3:2 und 30:0 bei eigenem Aufschlag, fabrizierte dann aber zu viele Fehler. Gauff hingegen spielte das Match souverän zu Ende und nutzte ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Nach ihren Turniersiegen in Linz (2019), Parma (2021) und Auckland (2023) ist es der größte für die US-Amerikanerin - im Einzel.

Sakkari stolz und enttäuscht zugleich

Sakkari muss hingegen auf ihren zweiten Turniersieg warten. "Du hast noch so viel vor dir. Und schon so vieles erreicht. Du bist ein tolles Vorbild, so nett auch hinter den Kulissen", lobte Sakkari ihre Gegnerin. Sakkari hatte im Halbfinale mit Jessica Pegula die Topgesetzte aus dem Turnier genommen. "Es war eine unglaubliche Woche", sagte sie - erklärte aber auch unter Tränen ihre Enttäuschung.

Gauff und ein Team mit Aussicht

"Alles, was sie über mich gesagt habe, kann ich nur so zurückgeben", lobte Gauff zurück. "Als ich auf die Tour gekommen sind, war sie eine der nettesten zu mir."

Für Gauff ist es auch in der neuen Trainerkonstellation ein toller Erfolg. Sie arbeitet seit kurzer Zeit mit dem Spanier Pere Riba zusammen, in dieser Woche war auch Legende Brad Gilbert mit im Trainingsteam. Eine Kombi mit Zukunft? Gut möglich. "Das erste Turnier als volles Team", sagte Gauff vieldeutig. "Und natürlich geht ein großer Dank an meine Eltern, wegen ihnen spiele ich Tennis, von ihnen habe ich meine Persönlichkeit."

Siegemund siegt im Doppel

Die Doppelkonkurrenz hatten bereits am Samstag Laura Siegemund und Vera Zvonareva für sich entschieden. Die beiden gewannen mit 6:4, 6:4 gegen Alexa Guarachi/Monica Nuculescu.