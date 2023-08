WTA Washington: Gauff oder Sakkari - wer schafft den großen Coup?

Maria Sakkari und Coco Gauff bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Washington. Beide haben noch nicht oft als Turniersiegerinnen angeschrieben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2023, 10:12 Uhr

Die Bilder haben sich geglichen in Roland Garros und Wimbledon: Maria Sakkari saß da nach der jeweils ersten Runde relativ alleine in einem Presseraum, wie das sprichwörtliche Häuflein Elend. In Paris hatte ihr das Los Karolina Muchova beschert, da kam keine Freude auf. Muchova sollte schließlich ja nur knapp am Titel vorbeischrammen. In Wimbledon kam das Aus ebenfalls schon zum Auftakt gegen Marta Kostyuk. Auch nicht schön.

Coco Gauff wiederum sitzt selten da wie ein Häuflein Elend, die immer noch erst 19-jährige US-Amerikanerin schafft es auch nach Niederlagen, alles in die richtige Perspektive zu rücken. Happy war Gauff nach ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen Sofia Kenin aber auch nicht.

Gauff schlägt die Titelverteidigerin

Das Schöne am Tennissport ist aber: Die nächste Chance kommt bestimmt und meistens sogar recht bald. So wie jetzt beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington, wo sich Gauff und Sakkari heute im Endspiel gegenüber stehen. Für beide wäre der Sieg in der US-Hauptstadt der größte Titel ihrer Karriere. Sakkari hat überhaupt erst einen gewonnen (in Rabat 2019), Gauff hält bei drei aus der 250er-Kategorie (Linz 2019, Parma 2021 und Auckland zu Beginn dieser Saison).

In ihren Halbfinal-Matches besiegte zunächst Maria Sakkari die Turnierfavoritin Jessica Pegula mit 6:3, 4:6 und 6:2, verspielte dabei zwischendurch eine 4:1-Führung im zweiten Satz. Gauff andererseits hielt sich nach ihrer brillanten Vorstellung im Viertelfinale gegen Belinda Bencic auch an Titelverteidigerin Liudmilla Samsonova schadlos und gewann ihr Halbfinale sicher mit 6.3 und 6:3.

