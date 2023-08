WTA Washington: Gauff überrollt Bencic, jetzt gegen die Titelverteidigerin

Coco Gauff ist mit einem beeindruckenden Sieg gegen Belinda Bencic in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Washington eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 08:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Cori Gauff am Freitag in Washington

Geht da endlich mal wieder was für Coco Gauff bei einem größeren WTA-Turnier? In Washington steht die immer noch erst 19-jährige US-Amerikanerin jedenfalls schon mal im Halbfinale. Und das nach einem krachenden 6:1 und 6:2-Erfolg gegen Belinda Bencic. Gauffs Gegnerin fühlt sich in der US-Hauptstadt allerdinsg auch sehr wohl: Es ist Liudmilla Samsonova, die im vergangenen Jahr in Washington den Titel holen konnte. Samsonova gewann ihr Viertelfinale gegen Marta Kostyuk ungefährdet mit 6:4 und 6:2.

In der oberen Tableau-Hälfte konnten sich die Favoritinnen behaupten: Jessica Pegula, die Nummer eins des Turniers, spielt nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Elina Svitolina in der Vrschlussrunde gegen Maria Sakkari. Die Griechin gewann gegen Madison Keys überraschend glatt mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Washington