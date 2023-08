WTA Washington: Sakkari überrascht gegen Pegula

Maria Sakkari ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen die an Position eins gesetzte Jessica Pegula in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Washington eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 23:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maria Sakkari hat sich gegen Jessica Pegula durchgesetzt

Kleine Überraschung im ersten Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington. Denn Turnierfavoritin Jessica Pegula musste sich Maria Sakkari mit 3:6, 6:4 und 2:6 geschlagen geben. Damit fehlt Sakkari nur noch ein Sieg zu ihrem zweiten Karriere-Titel.

Sakkari führte im zweiten Satz schon mit 4:1, verlor im Anschluss fünf Spiele in Folge. Pegula konnte das Momentum aber nicht nutzen.

Im Endspiel geht es für die Griechin morgen entweder gegen Coco Gauff oder Titelverteidigerin Liudmilla Samsonova.

Hier das Einzel-Tableau in Washington