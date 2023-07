WTA Washington: Svitolina schon wieder gegen Azarenka!

Die Auslosung für das WTA-Tour-500-Turnier in Washington hat einige brisante Duelle gebracht. Nicht nur in sportlicher Hinsicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 15:07 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina muss in Washington wieder gegen Victoria Azarenka ran

Dass sich Elina Svitolina und Victoria Azarenka nach ihrem epischen Duell in Wimbledon so schnell wiedersehen, das hätten die Ukrainerin und die zweimalige Major-Siegerin aus Belarus wohl weder gedacht noch gehofft. Aber es hilft ja nichts: Die Auslosung für das WTA-Tour-500-Turnier in Washington war in dieser Hinsicht gnadenlos, Svitolina und Azarenka müssen in Runde eins gegeneinander ran. Dass es keinen Handshake geben wird, sollte mittlerweile allen auch nur peripher interessierten Tennisfans klar sein. Mal schauen, wie das US-Publikum darauf reagiert.

Aber vielleicht sin die lokalen Fans ja auch viel zu sehr mit ihren Lieblingen beschäftigt. Angeführt wird das Tableau nämlich von Jessica Pegula, die in Runde zwei auf Sofia Kenin treffen könnte. So sich die Australian-Open-Siegerin von 2020 zum Auftakt gegen eine Qualifikantin behauptet.

Bencic und Keys mit schwierigen Aufgaben

Auch Coco Gauff, Doppel-Partnerin von Pegula, startet in Washington. Gauff geht als Nummer drei mit einem Freilos ins Rennen, dann geht es gegen Karolina Pliskova oder eine Qualifikantin.

Sonst so? Einige Erstrunden-Duelle versprechen schon großes Frauentennis: So spielt Bianca Andreescu gegen Marta Kostyuk um ein Treffen mit Caroline Garcia, der Nummer zwei. Belinda Bencic muss gleich gegen die starke Russin Anastasia Potapova ran. Und Madison Keys eröffnet gegen Quinwen Zheng. Die Chinesin kommt als frisch gekürte Premieren-Siegerin aus Palermo in die US-Hauptstadt.

Hier das Einzel-Tableau in Washington