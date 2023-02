WTA-Weltrangliste: Swiatek allein auf weiter Flur, Pegula erklimmt Podium

Während Iga Swiatek die Weltrangliste bei den Damen nach wie vor souverän anführt, schaffte Jessica Pegula den Sprung in die Top drei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 13:26 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek triumphierte in Doha

Iga Swiatek ist im Frauentennis nach wie vor das Maß aller Dinge. Die Polin, die sich in der vergangenen Woche beim WTA-500-Turnier in Doha den Titel sicherte, führt die Weltrangliste mit 4800 Zählern Vorsprung auf Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka an. Neue Nummer drei ist Jessica Pegula, die Ons Jabeur dank ihrer Finalteilnahme in Doha hinter sich ließ.

Ansonsten gab es in den Top Ten im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen. Hinter Jabeur komplettieren Caroline Garcia, Coco Gauff, Maria Sakkari, Daria Kasatkina, Belinda Bencic und Elena Rybakina diese elitäre Liste. Am kommenden Montag könnte es zu größeren Verschiebungen kommen, steht in dieser Woche doch das WTA-1000-Turnier in Dubai auf dem Programm.

Deutsche Nummer eins ist auch in dieser Woche Jule Niemeier, die unverändert auf Rang 69 liegt. Drei Plätze dahinter folgt Tatjana Maria. Die dritte Top-100-Spielerin aus der Bundesrepublik, Tamara Korpatsch, verbesserte sich um eine Position auf Platz 82. Österreichs beste Spielerin, Julia Grabher, fiel um vier Plätze auf Weltranglistenplatz 94 zurück.

Die WTA-Weltrangliste im Überblick