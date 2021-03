WTA-Weltrangliste: Swiatek und Gauff mit neuen Karriere-Hochs

Iga Swiatek und Cori Gauff haben nach ihren starken Auftritten vergangene Woche in Adelaide neue Bestplatzierungen in der WTA-Weltrangliste erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2021, 14:00 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat in Adelaide ihren zweiten Turniersieg gefeiert

Iga Swiatek hat mit ihrem zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour in Adelaide nicht nur ihren Sensationserfolg vergangenen Herbst in Adelaide gewissermaßen bestätigt, sondern auch ein neues Karriere-Hoch in der WTA-Weltrangliste erreicht. Die Polin verbesserte sich mit dem Finalsieg gegen Belinda Bencic um drei Positionen von Rang 18 auf 15.

Die Spitze wird nach wie vor von Ashleigh Barty (in Adelaide als Titelverteidigerin schon im ersten Match gegen Danielle Collins ausgeschieden) vor Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka und Simona Halep (beide in Adelaide nicht am Start) gebildet.

Ebenfalls verbessert hat sich Cori Gauff, die in Adelaide als Qualifikantin erst im Halbfinale an Bencic gescheitert war. Gauff, die in wenigen Tagen ihren 17. Geburtstag feiert, rückte von Position 52 auf 38 vor. Und nachdem Shelby Rogers ebenfalls wieder unter die besten 50 Spielerinnen der Welt einzog, stehen dort aktuell elf Vertreterinnen aus den USA. Dies war zuletzt im Herbst 2003 der Fall.

Beste deutsche Spielerin ist nach wie vor Angelique Kerber auf Platz 26. Kerber tritt in dieser Woche in Doha an.

