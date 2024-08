WTA: Weniger Doppel ist nicht mehr

Nachdem Coco Gauff und Jessica Pegula in näherer Zukunft kaum noch Doppel spielen wollen, bleiben aus den Top Ten nur noch zwei Spielerinnen übrig, die beide Wettbewerbe spielen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 09:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die weiteren Doppel-Aussichten für Jessica Pegula und Coco Gauff? Nicht prächtig ...

Auf Coco Gauff hat man sich doch eigentlich immer verlassen können. Und auf Jessica Pegula auch. Wenn große Turniere anstanden - und beide US-Amerikanerinnen fit waren - dann sind Gauff und Pegula gemeinsam in die Doppel-Konkurrenz eingestiegen. Und wenn eine der beiden unpässlich war, hat die andere sich eben Alternativen gesucht. Bei Coco Gauff war dies bei den French Open Katerina Siniakova, mit der sich die immer noch erst 20-Jährige ihren ersten und bislang einzigen Major-Sieg im Paarlauf holen konnte.

Nicht mehr!

Denn im Umfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Toronto ließen Gauff und Pegula durchblicken, dass sie sich für die nähere Zukunft auf ihre Exploits im Einzel konzentrieren wollen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es bei Olympia mit der angestrebten Medaille nicht geworden ist.

Paolini und Krejcikova halten die Fahne hoch

Und so hat sich das Kontingent jener Spielerinnen, die in regelmäßig in beiden Wettbewerben antreten und im Einzel unter den Top Ten platziert sind, schlagartig halbiert: Ohne Gauff und Pegula gehen nämlich nur noch Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova doppelt in die Bütt. Paolini an der Seite von Sara Errani, mit der sie vor wenigen Tagen ja Gold in Paris gewonnen hat.

Und Krejcikova, in diesem Jahr doch etwas überraschend Siegerin in Wimbledon im Einzel, wird sich mit Laura Siegemund auf Punktejagd begeben. Aus Sicht der Deutschen hoffentlich etwas regelmäßiger: In Paris beklagte Siegemund den Umstand, dass aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen ihrer Partnerin kaum gemeinsame Trainings möglich gewesen wären.