WTA Wuhan: Aryna Sabalenka ist wieder da - an ihrem Wohlfühlort!

Nach ein paar Wochen Pause startet Aryna Sabalenka nun beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan. Kein Wunder: Dort hat sie in den letzten beiden Jahren den Titel geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 10:31 Uhr

© Getty Images In Wuhan fühlt sich Aryna Sabalenka traditionell wohl

Wer Aryna Sabalenka in den sozialen Medien folgt (kann man - muss man nicht), der wird registriert haben, dass die Weltranglisten-Erste ihren Fokus nicht auf das Tennistraining gelegt hat. Oder dieses eher im Geheimen betrieben hat. Was ja auch kein Wunder ist: Sabalenka hat nach den US Open eine längere Auszeit genommen, sie soll schon in Flushing Meadows mit einer leichten Verletzung am Start gewesen sein.

Jetzt ist die Branchenprima aber zurück. Denn mit Wuhan verbindet Aryna Sabalenka beste Erinnerungen. Im vergangenen Jahr hat sie hier ebenso gewonnen wie schon 2018, ein Jahr später stand sie an der Seite von Elise Mertens auch im Doppelfinale. Nun scheint die notorisch gut aufgelegte Belarussin viele „happy places“ zu haben. Wuhan steht in der Liste aber sicherlich ganz weit oben.

Sabalenka gewinnt Finale 2024 gegen Zheng

Die Ausgangslage ist zudem einigermaßen entspannt: Denn Iga Swiatek mag noch eine theoretische Chance haben, Sabalenka in der Weltrangliste bis zum Ende der Saison zu überholen. Aber dazu hätte sie wohl nach Seoul auch in Peking gewinnen müssen, Da aber kam das Aus gegen Emma Navarro schon im Achtelfinale.

Aber mit Aryna Sabalenka ist die Kapelle nun wieder vollständig am Start. Was einem 1000er-Turnier natürlich immer gut zu Gesicht steht. Die meiste Aufmerksamkeit wird aber wohl jene Spielerin abbekommen, die im vergangenen Jahr gegen Sabalenka im Endspiel verloren hat: Lokalmatadorin Qinwen Zheng nämlich. So die Chinesin nach ihrem Comeback in Peking auch wirklich in Wuhan spielt.

