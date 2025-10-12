WTA Wuhan: Coco Gauff holt Titel gegen Jessica Pegula

Coco Gauff hat mit einem 6:4 und 7:5 gegen Landsfrau Jessica Pegula den Titel beim WTA-Tour-1000-Event in Wuhan geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 14:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff hat das Turnier in Wuhan gewonnen

Ein 1000er-Titel pro Jahr muss schon sein für Coco Gauff. Und so holte sich die US-Amerikanerin nach Cincinnati 2023 und Peking 2024 nun das Championat in Wuhan. Bemerkenswert: Gauff hat damit die ersten neun Endspiele auf Hartplatz für sich entscheiden können.

Gauff hatte im Halbfinale Jasmine Paolini besiegt, Jessica Pegula auf der anderen Seiten die Siegesserie von Aryna Sabalenka in Wuhan nach 20 Matcherfolgen beendet. Mit dem nächsten Drei-Satz-Match.

Coco Gauff erwischte den besseren Start, ließ Pegula aber immer wieder Chancen, zurück in die Partie zu kommen. Der Aufschlag blieb auch im Finale eine neuralgische Stelle im Spiel der zweimaligen Major-Gewinnerin. Dennoch ging Gauff mit 6:4 in Front.

Gauff als Titelverteidigerin nach Wuhan

Der zweite Satz wurde zur Berg- und Talfahrt, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sah. Pegula führte mit zwei Breaks 3:0, Gauff glich aus, gab aber sofort wieder ihren Aufschlag zum 3:4 ab. Pegula konnte bei 5.3 aber nicht ausservieren, Gauff ging mit drei Spielgewinnen in Folge mit 6:5 in Führung. Nach 101 Minuten Spielzeit machte sich die prächtige Beinarbeit von Gauff dann insofern bezahlt, als dass sie sich ihren ersten Matchball holte. Und diesen auch gleich verwertete.

Damit fuhr Coco Gauff nicht nur ihren insgesamt elften Titel ein, sondern zeigte sich auch bereit für die WTA Finals in Riad. Dort wird die immer noch erst 21-Jährige ja als Titelverteidigerin antreten. Als eine von vier US-Amerikanerinnen. Denn auch ihre Finalgegnerin von Wuhan sowie Amanda Anisimova und Madison Keys haben die Qualifikation geschafft.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan

