WTA Wuhan: Gauff bremst Paolini im Halbfinale

Coco Gauff ist mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:3 gegen Jasmine Paolini ins Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan eingezogen. Dort trifft sie entweder auf Aryna Sabalenka oder Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 12:53 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat sich in Wuhan ins Finale gekämpft

Die Ausgangssituation war für Jasmine Paolini vor diesem Halbfinale gegen Coco Gauff ja gar nicht mal schlecht: Zum einen hatte die Italienerin alle drei Begegnungen mit Gauff im Jahr 2025 für sich entscheiden können. Und im Viertelfinale hatte Paolini gegen Iga Swiatek ja eine fast makellose Leistung hingelegt.

Aber im ersten Halbfinale von Wuhan zeigte sich Coco Gauff als die klar bessere Spielerin. Auch wenn ihr wieder sieben Doppelfehler unterliefen. Aber während die zweimalige Major-Siegerin 17 direkt Punkte erzielte, wies die Statistik in dieser Kategorie für Jasmine Paolini nur fünf aus. Für Paolini wäre ein Sieg in Hinblick auf die Qualifikation für die WTA Finals eminent wichtig gewesen. Gauff ist ja bereits fix qualifiziert.

Im morgigen Endspiel geht es nun entweder gegen Jessica Pegula oder Aryna Sabalenka. Letztere hat in Wuhan ja noch eine weiße Weste: Sabalenkas Bilanz eben dort steht bei 20:0-Siegen.

