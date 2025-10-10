WTA Wuhan: Gauff lässt erschöpfter Siegemund keine Chance

Coco Gauff ist mit einem glatten 6:3 und 6:0 gegen Laura Siegemund ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 11:15 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht in Wuhan im Halbfinale

Die Bedingungen in Wuhan mögen nicht ganz so schwierig sein wie bei den Männern in Shanghai. Wer aber wie Laura Siegemund sowohl im Einzel wie auch im Doppel weit kommt, der hat im Grunde Schwerstarbeit zu leisten. Und das zeigte sich vor allem im zweiten Satz des Viertelfinales des WTA-Tour-1000-Turniers, das Siegemund gegen dien an Position drei gesetzte Coco Gauff mit 3:6 und 0:6 verlor.

Dabei hatte die Stuttgarterin das Match mit einem Break eröffnet. Dann aber übernahm Gauff das Kommando, zeigte zwar ab und zu Schwächen beim Aufschlag (sechs Doppelfehler!), war letztlich aber ungefährdet. Auf ihre Halbfinalgegnerin muss die zweimalige Major-Siegerin noch warten. Denn die wird im letzten Viertelfinale zwischen Iga Swiatek und Jasmine Paolini ermittelt.

Gauff stand auch 2024 im Halbfinale von Wuhan, verlor dieses aber gegen die spätere Turniersiegerin Aryna Sabalenka..

In der oberen Tableau-Hälfte steht die Vorschlussrunde schon fest: Da werden eben jene Aryna Sabalenka und Jessica Pegula aufeinander treffen. Sabalenka gewann gegen Elena Rybakina überzeugend mit 6:3 und 6:4, Pegula konnte sich im ersten Match des Tages gegen Katwrina Siniakova in drei Sätzen behaupten.

