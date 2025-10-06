WTA Wuhan: Laura Siegemund profitiert von Aufgabe

Laura Siegemund (WTA-Nr. 57) steht beim WTA-1000er-Turnier im chinesischen Wuhan in Runde 2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 08:32 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund

Siegemund führte gegen Dayana Yastremska mit 7:5, 4:6 und 4:1, als diese das Match verletzungsbedingt aufgeben musste. Schon zu Beginn des dritten Durchgangs hatte sich die Ukrainerin am Nacken behandeln lassen müssen.

Siegemund trifft nun auf die an fünf gesetzte Mirra Andreeva.

Topgesetzt in Wuhan ist die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka vor Iga Swiatek.

Siegemund ist in Wuhan auch im Doppel am Start, an der Seite von Fanny Stollar. Die beiden treffen zu Beginn auf Nicole Melichar-Martinez/Liudmila Samsonova.

Zum Einzel-Draw in Wuhan