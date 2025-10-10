WTA Wuhan: "Marathonfrau" Pegula erste Halbfinalistin

Jessica Pegula ist als erste Spielerin ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan eingezogen. Mit dem nächsten Drei-Satz-Erfolg - diesmal gegen Katerina Siniakova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 08:29 Uhr

Jessica Pegula hat erneut ein Match gedreht

Dritter Einsatz, drittes Drei-Satz-Partie, dritter Sieg für Jessica Pegula beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan. Die US-Amerikanerin setzte sich am Freitag im ersten Viertelfinale nämlich gegen Katerina Siniakova mit 2:6, 6:0 und 6:3 durch und wartet damit auf die Siegerin des Schlagermatches zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina.

Die US-Amerikanerin erweist sich in Wuhan erneut als eine der besten “Marathonfrauen” auf der WTA-Tour. Denn schon zum Auftakt musste Pegula gegen Landsfrau Hailey Baptiste über die volle Distanz gehen, gewann erst im Tiebreak des dritten Satzes. Im Achtelfinale ging es gegen Ekaterina Alexandrova ebenfalls über drei Sätze.

Nun geht es also entweder gegen Sabalenka oder Rybakina. Die Weltranglisten-Erste fühlt sich in Wuhan ja besonders wohl, hat dort eine Bilanz von 19:0-Siegen und drei Titeln aufzuweisen.

In der unteren Tableau-Hälfte trift zunächst Laura Siegemund auf Coco Gauff. Den Abschluss bestreiten dann noch Jasmine Paolini und Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai