WTA Wuhan: Paolini paniert Swiatek - und peilt die WTA Finals an

Jasmine Paolini ist mit einem überraschend glatten 6:1 und 6:2 gegen Iga Swiatek ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers eingezogen. Und darf damit schon fast mit den WTA Finals planen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 15:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini hat erstmals gegen Iga Swiatek gewonnen

Nun scheint es sich bezahlt zu machen, dass Jasmine Paolini von einem Start im Doppel-Wettbewerb in Wuhan kurzfristig Abstand genommen hat. Die Italienerin will sich nämlich auch im Einzel einen Platz bei den WTA Finals in Riad sichern. Und nach dem 6:1 und 6.2 gegen Iga Swiatek hat Paolini dafür die allerbesten Karten.

Denn ihre direkte Konkurrentin Elena Rybakina hatte sich schon früher am Freitag der Titelverteidigerin Aryna Sabalenka geschlagen geben müssen. Und das auch deutlich mit 3:6 und 3:6. Sabalenka spielt morgen im Halbfinale gegen Jessica Pegula, die sich im allerersten Match des Tages gegen Katerina Siniakova mit 2:6, 6:0 und 6.3 durchgesetzt hatte. Sara Errani, die Doppelpartnerin von Paolini, nahm die Absage übrigens nicht zu schwer. Sondern feuerte ihre Kollegin wie gewohnt aus der Box an.

Siegemund im Einzel raus, im Doppel im Halbfinale

Jasmine Paolini wiederum bekommt es morgen mit Coco Gauff zu tun. Die US-Amerikanerin hatte gegen Laura Siegemund mal wieder Probleme mit ihrem Aufschlag - gewann am Ende aber doch überlegen mit 6:3 und 6:0.

Wenige Stunden nach Matchende stand Siegemund übrigens schon wieder auf dem Court. Und erreichte an der Seite von Fanny Stellar souverän das Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan

