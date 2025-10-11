WTA Wuhan: Pegula beendet Siegesserie von Sabalenka

Jessica Pegula hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan das Endspiel erreicht. Die US-Amerikanerin besiegte Aryna Sabalenka mit 2:6, 6:4 und 7:6 (2) und fügte der Weltranglisten-Ersten deren erste Niederlage in Wuhan überhaupt zu.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 15:17 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula spielt morgen um den Titel in Wuhan

Jessica Pegula hat sich ja in den letzten Tagen einen Ruf als Marathonfrau in Wuhan erarbeitet. Und also war es keine Überraschung, dass die US-Amerikanerin nach dem verlorenen ersten Satz gegen Aryna Sabalenka im zweiten Durchgang ein Comeback schaffte. In der Entscheidung führte dann aber die Favoritin mit 5:2, alles deutete auf den 21. Matchsieg in Folge von Sabalenka in Wuhan hin.

Aber nach vier Spielgewinnen in Folge servierte Pegula plötzlich auf den Einzug ins Finale, hatte sogar einen Matchball. Und servierte ihren ersten Doppelfehler des Satzes. Drei weitere sollten folgen, Sabalenka rettete sich ins Tiebreak. Eigentlich eine Spezialdisziplin der Branchenprima. Aber an diesem Samstag war es Jessica Pegula, die sich eine 6:1-Führung erarbeitete. Und ihren insgesamt dritten Matchball verwertete.

Im Endspiel geht es morgen gegen Coco Gauff. Die Nummer drei des Turniers besiegte Jasmine Paolini mit 6:4 und 6:3. Für die Italienerin ein Rückschlag im Kampf um einen Platz bei den WTA Finals. Dennoch wäre Paolini Stand jetzt für das große Saisonfinale in Riad qualifiziert. Was für Sabalenka, Gauff und Pegula sowieso gilt.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan

