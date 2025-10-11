WTA Wuhan: Siegemund verpasst Doppelfinale denkbar knapp

Laura Siegemund ist mit Partnerin Fanny Stollar im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers knapp gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 17:44 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Wuhan knapp das Doppel-Endspiel verpasst

Was für ein Thriller im zweiten Doppel-Halbfinale in Wuhan. Bei dem Laura Siegemund und Fanny Stollar gegen Anna Danilina und Aleksandra Krunic aus deutscher Sicht leider ganz knapp das Nachsehen hatten. Siegemund und Stollar verloren 1:6, 6:4 und 9:11.

Danilina und Krunic spielen im Endspiel morgen gegen Katerina Siniakova und Storm Hunter. Die beiden hatten sich im allerersten Match des Tages gegen Tereza Mihalikova und Olivia Nicholls glatt mit 6:3 und 6:0 behauptet.

Die Reise nach Wuhan hat sich für Laura Siegemund aber allemal gelohnt. Schließlich erreichte die deutsche Nationalspielerin im Einzel das Viertelfinale, wo sie gegen Coco Gauff aber chancenlos blieb. Die US-Amerikanerin hat ja mittlerweile das Endspiel erreicht, wo sie morgen auf Landsfrau Jessica Pegual trifft.