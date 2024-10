WTA Wuhan: Viertelfinale! Coco Gauff hat weiter einen Lauf

Peking-Siegerin Coco Gauff spielt auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan groß auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 07:32 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat einen Lauf

Wenn Coco Gauff einmal ins Rollen kommt, dann ist die immer noch erst 20-Jährige nur schwer zu bremsen. So hat man das im vergangenen Sommer gesehen, als sie die Titel in Washington, Cincinnati und als Höhepunkt auch noch bei den US Open holen konnte. Und auch jetzt scheint Gauff wieder ihren Groove gefunden zu haben. Denn nach dem Titel in Peking lässt sie auch in Wuhan nichts anbrennen.

Gauff hatte am heutigen Donnerstag die Frühschicht zugeteilt bekommen. Und hielt sich beim 6:4 und 6:1 gegen Marta Kostyuk nicht lange auf. Für Gauff war es bereits das 70 Match auf 1000er-Level in ihrer noch jungen Karriere. Und der achte Sieg in Folge. Im Viertelfinale wartet nun Magda Linette, die beim 6:2 und 6:3 gegen Daria Kasatkina ebenfalls überzeugen konnte.

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka spielt erst später gegen Yulia Putintseva. Sabalenka und Gauff könnten im Halbfinale aufeinander treffen.

