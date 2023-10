WTA Zhengzhou: Laura Siegemund im Viertelfinale

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou ihr zweites Viertelfinale der Saison erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 13:06 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht in Zhengzhou im Halbfinale

Die 35-Jährige aus Metzingen gewann am Donnerstag nach verlorenem ersten Satz mit 3:6, 6:2, 6:1 gegen die an Position elf gesetzte Liudmila Samsonova, die zwei Tage zuvor in der ersten Runde noch Tatjana Maria (Bad Saulgau) ausgeschaltet hatte.

Im Kampf ums Halbfinale bekommt es Qualifikantin Siegemund mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun. In der kommenden Woche wird sie zudem erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

Siegemund war in dieser Saison bislang nur im Juli beim Turnier in Warschau, wo sie erst im Endspiel an French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) scheiterte, über ein Achtelfinale auf der WTA-Tour hinausgekommen. Neben Maria war in Zhengzhou auch Tamara Korpatsch (Hamburg) in der ersten Runde ausgeschieden, weitere deutsche Spielerinnen waren nicht am Start.