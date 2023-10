WTA Zhengzhou: Zheng besiegt Sakkari, auch Garcia scheitert

Favoritenstürze im Achtelfinale beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou. Nachdem mit Caroline Garcia die Nr. 6 des Turniers gegen die Italienerin Jasmine Paolini in drei Sätzen den Kürzeren zog, musste sich die an Nr. 3 gesetzte Maria Sakkari der Chinesin Qinwen Zheng beugen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 16:02 Uhr

© Getty Images Vor heimischem Publikum bezwingt Qinwen Zheng die Griechin Maria Sakkari.

Mit einer 2:0-Bilanz gegen Qinwen Zhang ging die an Nr. 3 gesetzte Maria Sakkari als Favoritin in Begegnung. Nachdem im ausgeglichenen ersten Durchgang das Momentum mehrfach wechselte, fiel die Entscheidung im Tie-Break. Dort konnte die stark servierende Chinesin schnell mit 3:0 davonziehen und brachte den Vorsprung zum Satzgewinn ins Ziel.

Im zweiten Durchgang schaffte die 21-jährige Zheng im sechsten Spiel das vorentscheidende Break und gab sich mit ihren insgesamt 13 Assen bei eigenem Aufschlag keine Blöße mehr zum 7:6 (2), 6:3-Erfolg nach 1:49 Stunden Spielzeit.

In der Runde der letzten Acht sieht sich Zheng der Ukrainerin Anhelina Kalinina gegenüber, die gegen die Qualifikantin Vera Zvonareva mit 7:5 und 6:1 die Oberhand behalten konnte.

Garcia unterliegt Paolini

Beendet ist das Turnier für die an Nr. 6 gesetzte Caroline Garcia. In einer ausgeglichenen Partie gegen die Italienerin Jasmine Paolini musste sich die Französin trotz Satzführung nach 2:17 Stunden mit 6:3, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Die Viertelfinalgegnerin der 27-jährigen Paolini wird morgen in der ersten Partie auf dem Center Court zwischen Laura Siegemund aus Metzingen und Liudmila Samsonova ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau aus Zhengzhou