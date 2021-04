WTA: Zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova schlägt in Bad Homburg auf

Eine weitere prominente Starterin hat sich für die Erstauflage des WTA-Tour-250-Turniers in Bad Homburg angesagt: Petra Kvitova, zweifache Wimbledonsiegerin aus der Tschechischen Republik.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 10:57 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova wird in Bad Homburg aufschlagen

Vom 20. bis 26. Juni 2021 kehrt Tennis nach Hause zurück. Bereits 1876 schlugen im geschichtsträchtigen Bad Homburger Kurpark die ersten Tennisspieler auf – diese Tradition lebt nun wieder neu auf. Das Turnier wurde offiziell im WTA Tourkalender bestätigt und findet in diesem Sommer erstmals statt.

Zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova kommt in den Kurpark

Bei der Premiere der Bad Homburg Open ist ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Topstars garantiert. Nachdem bereits Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin von 2018, und die deutsche Spitzenspielerin Andrea Petkovic ihre Zusage für das erste Rasentennisturnier in Hessen gegeben haben, steht nun fest, dass mit Petra Kvitova eine weitere Wimbledon-Siegerin das Teilnehmerfeld in Bad Homburg ergänzen wird

„Ich freue mich sehr, bei der ersten Auflage der Bad Homburg Open zu spielen“

Mit der Teilnahme der Top-Spielerin aus Tschechin dürfen sich die Fans auf eine der erfolgreichsten Rasenspielerinnen der letzten Jahren freuen. In Wimbledon krönte sich die 31-Jährige 2011 und 2014 zur Siegerin. Somit gehört sie auch beim WTA 250 Event in Bad Homburg zu den Topfavoriten auf den Titel. „Ich freue mich sehr, bei der ersten Auflage der Bad Homburg Open zu spielen“, erklärt Kvitova. Die Linkshänderin verrät außerdem, dass es immer spannend sei, „bei einem neuen Turnier zu spielen und vor allem, wenn es ein Rasenturnier mit einer so tollen Hintergrundgeschichte ist.“

Nach der verpassten Rasensaison im vergangenen Jahr freut sich Kvitova nun umso mehr, ihre Vorbereitung auf Wimbledon vor ihren deutschen Fans zu starten. Auf besondere Highlights bei den Bad Homburg Open hofft auch Turnierdirektor Aljoscha Thron: „Mit Petra Kvitova haben wir eine der beliebtesten und erfolgreichsten Spielerinnen der letzten Jahre auf der WTA Tour für unser Turnier gewinnen können.“

Petkovic freut sich auf Heimturnier

“Die heutige Bekanntgabe, dass die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova zum Teilnehmerfeld der Bad Homburg Open gehört, ist ein bedeutender Coup für das Turnier”, kommentiert Sally Bolton, Geschäftsführerin des All England Lawn Tennis & Croquet Clubs (AELTC) erfreut und fügt an: “Wir freuen uns sehr, dass Petra es der früheren Wimbledon Siegerin und ehemalgien Nummer 1, Angelique Kerber, gleichtut und bei der Premiere dabei sein wird.” Vor allem für die Fans sei die Teilnahme von zwei der weltbesten Rasenspielerinnen auf den Plätzen des TC Bad Homburgs ein besonderes Highlight. “Der All England Club arbeitet seit zwei Jahren eng mit den Organisatoren und Veranstaltern zusammen und wir danken ihnen, dass sie dazu beitragen, eine hochklassige Rasensaison, unmittelbar vor den Championships in Wimbledon, zu etablieren.”

Eine weitere bedeutende Zusage ist auch die Teilnahme von Andrea Petkovic bei ihrem Heimturnier in Hessen. „Ich freue mich wahnsinnig auf die Bad Homburg Open. Es ist als Tennisspielerin leider nicht so selbstverständlich wie in anderen Sportarten, dass man Heimspiele hat und ich denke doch, 35 Minuten Autofahrt fällt eindeutig in den Heimradius”, hält die ehemalige Top-10 Spielerin und French Open Halbfinalistin von 2014 fest.

Bad Homburg Open live im Free-TV bei Eurosport und im hr/ERSTEN

Abgerundet wird das Partnerpaket durch die renommierten Medienpartner der Bad Homburg Open. Damit alle Tennisfans die Premiere der Bad Homburg Open auch von zu Hause aus verfolgen können, wird der TV-Partner Eurosport jeden Tag zwei Livespiele im Free-TV und via kostenlosem Livestream zeigen. Ergänzt wird die TV-Übertragung vom Hessischen Rundfunk: „Wir freuen uns, dieses neue und hochrangig besetzte Tennisturnier bei uns in Hessen crossmedial auf unseren Ausspielwegen zu begleiten“, verrät der Sportchef des Hessischen Rundfunks, Marcus Augustin, und ergänzt: „Mit den Höhepunkten am Ende, den Liveübertragungen der Halbfinals, sowohl im hr-fernsehen als auch den Streams auf hessenschau.de und sportschau.de sowie dem Finale bei deutscher Beteiligung im ERSTEN, möchten wir einem breiten Publikum ein tolles Programmangebot bieten.“ So bilde die Anlage im wunderschönen Kurpark den attraktiven Rahmen für eine unterhaltsame und spannende Berichterstattung. Für eine reichweitenstarke und hochklassige Berichterstattung rund um das Turnier sorgen zusätzlich die Medienpartner Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie Hessens größter Radiosender FFH, mit 2.6 Millionen Hörern am Tag.

Planungen in verschiedenen Szenarien

Die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens der COVID 19-Pandemie, stellen die Veranstalter weiterhin vor große Herausforderungen. Damit ein reibungsloser Ablauf der Bad Homburg Open gewährleistet werden kann, planen die Veranstalter auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Szenarien sowie einem inkludierten Hygienekonzept. Abhängig von den weiteren Entwicklungen wird in den kommenden Wochen entschieden, mit welcher Zuschauerkapazität im Juni geplant werden kann. Alle weiteren Informationen zur Vorgehensweise mit bereits erworbenen Tickets werden in den kommenden Wochen an alle Ticketinhaber kommuniziert.

„Der Tennissport lebt von seinen Fans, denn sie bringen erst die besondere Atmosphäre in das Stadion”, sagt Turnierdirektor Thron und ergänzt: „Wir arbeiten in enger Abstimmung mit den Behörden an einem intensiven Hygiene- und Testkonzept, um einen würdigen Start unserer Premiere zu ermöglichen. Die Sicherheit hat jedoch selbstverständlich oberste Priorität.“

Auch die Stadt Bad Homburg steht dem Turnier mit helfender Hand zur Seite. Der Oberbürgermeister Alexander Hetjes freut sich bereits sehr auf die erste Auflage der Bad Homburg Open: „In welcher Form auch immer – wir werden die Turnierveranstalter nach Kräften unterstützen.” Gerne erinnert sich das Stadtoberhaupt an die Eröffnung des Spielbank Bad Homburg – Centre Courts im Sommer: „Das Opening Event im vergangenen Jahr hat schon sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass wir an solche Momente anschließen können.

KEY FACTS BAD HOMBURG OPEN

Datum: 20. bis 26. Juni 2021

Kategorie: WTA 250 Event

Preisgeld: 235,238 Dollar

Teilnehmerfeld: 32 Spielerinnen (Einzel), 16 Paare (Doppel)

Kapazität Centre Court: ca. 3.500 Zuschauer

Anlage: TC Bad Homburg

Turnierdirektor: Dr. Aljoscha Thron

Veranstalter: Perfect Match GmbH, AK Management GmbH

Eigentümer: All England Lawn Tennis and Croquet Club

Homepage: www.badhomburg-open.de