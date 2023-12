Youngster Arthur Fils wechselt die Kleider

Arthur Fils, einer der Aufsteiger des Jahres 2023, wird in der kommenden Saison mit einem neuen Ausrüster an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 22:03 Uhr

© Getty Images Arthur Fils wird ab dem kommenden Jahr im Zeichen des Krokodils aufschlagen

Es ist an dieser Stelle natürlich müßig, alle Ausrüster, mit denen etwa Novak Djokovic oder Andy Murray während ihrer brillanten Karrieren auf den Tenniscourts dieser Welt reüssiert haben, aufzuzählen. Ewige Markentreue ist selten - selbst Andre Agassi hat ja die Endphase seiner Laufbahn in deutschen drei Streifen absolviert. Während er in langen Jahren davor mit dem Swoosh in Namen der griechischen Siegesgöttin zu einer Ikone geworden war. Immerhin: Rafael Nadal ist ebenjener Marke seit seinem ersten Tag an treu geblieben. Und umgekehrt.

Nun hat also Arthur Fils bekannt gegeben, dass er sich ab dem kommenden Jahr ins Lager der Krokodile begeben wird, in dem schon Novak Djokovic, Daniil Medvedev oder Ugo Humbert in den vergangenen Monaten fette Beute gemacht haben. Fils verlässt damit das Unternehmen, das schon in seinem Namen einen gesunden Geist in einem gesunden Körper hochhält.

Ausrüsterwechsel schon früh in einer Karriere sind keine Seltenheit: Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime waren vor Jahren auch mit Beaverton im Bundesstaat Oregon verbandelt (#swoosh), nun gehen sie für den TC Herzogenaurach (#dreistreifen) an den Start. Bei Sebastian Korda war der Weg genau umgekehrt.

In Sachen Fils gilt es aber auch sportlich etwas zu vermelden: So wurde der Franzose von Coaches und Kollegen zum "Newcomer des Jahres 2023" gewählt.