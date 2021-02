Zehnter Siege in Serie - nächster Titel für Jannik Sinner

Jannik Sinner ist nicht zu stoppen: Der italienische Youngster gewann in Melbourne die Great Ocean Road Open mit einem 7:6 (4) und 6:4 gegen Landsmann Stefano Travaglia und feierte seinen zweiten Turniersieg in Folge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2021, 09:26 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Sonntag in Melbourne

Das Training mit Rafael Nadal in Adelaide scheint Jannik Sinner ausgezeichnet bekommen zu sein: Der Italiener gewann nach seinem Premieren-Titel Ende der vergangenen Saison in Sofia nun auch die Great Ocean Road Open in Melbourne, ein Turnier der 250er-Kategorie. Sinner schlug Stefano Travaglia mit 7:6 (4) und 6:4. Damit wuchs die Siegesserie des Teeangers auf zehn Matches. In Gefahr war dieser Lauf im gestrigen Halbfinale, als sich Sinner erst im Tiebreak des dritten Satzes gegen Karen Khachanov behaupten konnte.

Sinner ist damit der jüngste Spieler, der zwei Titel auf der Tour gewonnen hat, seit dies Novak Djokovic als ebenfalls 19-Jährigem im Jahr in Amersfoort und Metz gelang.

"Im vergangenen Jahr hat es einige tolle Momente gegeben, die ich mitgenommen habe", erklärte Sinner nach dem Sieg gegen Travaglia. "Aber es geht nicht nur um das Gewinnen. Manchmal helfen Niederlagen, auch in wichtigen Matches, sogar mehr. Vor allem, wenn man noch so jung ist."

Verschnaufpause bekommt Jannik Sinner nun allerdings keine: Bereits am Montag steigt der Südtiroler in die Australian Open ein, mit einem echten Schalgerspiel. Er trifft in Runde eins auf Denis Shapovalov.

