Zeitpunkt noch offen: Rafael Nadal kündigt Comeback an

Rafael Nadal wird in der Saison 2024 auf die Tour zurückkehren. Den Zeitpunkt seines Comebacks will der Spanier in den kommenden Tagen verraten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 18:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird 2024 auf die Tour zurückkehren

Gute Nachrichten von Rafael Nadal: Wie der 22-fache Grand-Slam-Sieger bei einer Veranstaltung seines Arztes Dr. Ángel Ruiz Cotorro bekanntgab, wird er im nächsten Jahr definitiv auf die Tour zurückkehren. "Was sich in den vergangenen Tagen und Wochen geändert hat, ist, dass ich jetzt weiß, dass ich wieder Tennis spielen werde", kündigte der 37-Jährige an.

Nadal konnte seit den diesjährigen Australian Open kein Match mehr bestreiten und unterzog sich Anfang Juni einer Hüft-Operation. Nach schleppenden Anfangsmonaten konnte der Iberer die Intensität im Training zuletzt steigern: "Ich bin glücklich damit, wie sich die Dinge entwickeln."

Nadal sieht Djokovic-Rekord außer Reichweite

Dennoch könne Nadal noch nicht abschätzen, auf welchem Level er zurückkehren werde. "Ich spüre, dass es schwierig sein wird, wieder ein sehr hohes Niveau zu erreichen, aber wenn ich nicht die Hoffnung hätte, wieder konkurrenzfähig sein zu können, hätte ich die vergangenen Monate nicht so hart gearbeitet", so der Mallorquiner.

Den 24-fachen Major-Sieger Novak Djokovic in der Major-Bestenliste noch einmal einzuholen, hält Nadal indes für unmöglich. "Ich werde nicht mehr Grand-Slam-Turniere gewinnen als Novak Djokovic", meinte der langjährige Weltranglistenerste. Viel entscheidender sei für ihn aber ohnehin, die Zeit auf dem Platz wieder zu genießen.

Nadal: Baldige Entscheidung über Comeback-Zeitpunkt

Wann er genau auf den Matchcourt zurückkehren wird, ließ Nadal bei der Veranstaltung seines Arztes offen. Am Donnerstag kündigte der 14-fache French-Open-Champion via Instagram dann eine zeitnahe Entscheidung über den Ort und Zeitpunkt seines Comebacks an. Seine Trainingseinheiten absolvierte Nadal zuletzt stets auf Hartplatz.

Ob das Jahr 2024 sein letztes auf der Tour sein wird, gab Nadal nicht bekannt. Mitte Mai hatte der Mallorquiner dies bei einer Pressekonferenz in seiner Heimat nahegelegt. In der Weltrangliste wird Nadal nach seiner langen Verletzungspause aktuell nur mehr auf dem 664. Rang geführt.