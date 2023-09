Zhizhen Zhang gewinnt Gold bei Asienspielen

Zhizhen Zhang hat bei den Asienspielen in seinem Heimatland China in der Einzelkonkurrenz Gold gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 08:49 Uhr

© Getty Images Zhizhen Zhang gewann bei den Asienspielen in China Gold im Herreneinzel.

Im Finale der Asienspiele im ostchinesischen Hangzhou die Goldmedaille geholt. Im Finale setzte sich der an Position 60 im ATP-Ranking stehende Chinese gegen den Japaner Yosuke Watanuki (ATP-Ranking 77) 6:4, 7:6(7) durch. Für den topgesetzten Zhang ist der Sieg der bisher größte Karriereerfolg.

Wie bei den Herren gabe es auch bei den Damen ein Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen im Draw. Qinwen Zheng (WTA-Ranking 23) setzte sich ebenfalls in zwei Sätzen im chinesischen Duell gegen Lin Zhu (WTA-Ranking 33) mit 6:2, 6:4 durch.

Taiwan mit Gold in Doppelkonkurrenzen

Im Doppel ging Gold jeweils an Duo aus Taiwan. Bei den Damen krönten sich Latisha Chan und Hao-Ching-Chang zu den Gewinnerinnen. Bei den Herren Jason Jung und Yu-hsiou Hsu erfolgreich. Die Asienspiele in Hangzhou sollten ursprünglich im Sommer 2022 stattfinden, wurde aber auf Grund der Pandemiebeschränkungen in China auf den Herbst 2023 verlegt