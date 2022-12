Zocken unterm Weihnachtsbaum: Die drei besten Tennisspiele für die Nintendo Switch

In einer kleinen Serie präsentieren wir Euch die besten Tennis-Videospiele, die es derzeit käuflich zu erwerben gibt. Fein säuberlich nach Plattform sortiert. Den Anfang macht die Nintendo Switch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2022, 17:39 Uhr

Auch die Nintendo Switch hat einige Tennisspiele im Angebot

Die Spielkonsolen von Nintendo waren schon seit den frühen 80er-Jahren immer eher auf ein kindliches bzw. jugendliches Zielpublikum zugeschnitten - mit allen Konsequenzen. Nicht zu unrecht haben sich gerade Endgeräte wie das Super Nintendo, die Wii oder eben jetzt die Switch ihre unangefochtenen Plätze als ultimative Familiendaddelkisten erarbeitet. Gleichzeitig sucht man Games für Erwachsene mit mehr Tiefgang oft vergeblich auf den Systemen des japanischen Traditionsunternehmens, auch wenn sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren doch eine gewisse Öffnung vollzogen hat. Dennoch: Wer echte Sportsimulationen sucht, wird bei Sony, Microsoft oder Apple eher fündig. Für wen knalligbunte Couchunterhaltung wichtiger ist, macht mit diesen drei Titeln auf der Switch wenig falsch:

Platz 3: Instant Sports Tennis (Hersteller: Markt & Technik; Preis: ca. 20 Euro)

Der spirituelle Nachfolger von "Wii Sports Tennis" bringt echte Bewegung in die Bude - wenn man das denn möchte. So kann man bei dem leicht zugänglichen Titel zwischen klassischer Gamepad-Steuerung oder bekanntem Motion-Control-Gefuchtel wählen. Wofür man sich schlussendlich entscheidet, ist jedoch kaum von Belang, denn wer auf Dinge wie realistischen Treffpunkt oder strategisch eingesetzte Schlagvariationen setzt, ist bei "Instant Sport Tennis" ohnehin am völlig falschen Dampfer. Hier geht es um den schnellen Ad-hoc-Spaß ohne lange Vorbereitungszeit, aber auch ohne wirklicher Dauermotivation. Dinge wie Karrieremodus oder Management-Ansätze sind hier ebenso Fehlanzeige wie attraktive Grafiken. Wer hingegen nur Ab und zu mal zu Hause vor dem Fernseher ein paar Bälle schlagen möchte, darf hier, auch wegen des geringen Anschaffungspreises, bedenkenlos zugreifen. Fazit: Genügend

Platz 2: AO Tennis 2 (Hersteller: Bigben Interactive; Preis: ca. 30 Euro)

Auf dem zweiten Treppchen hat es sich dann doch eine ernstgemeinte Tennissimulation auf der Switch gemütlich gemacht. AO (Australian Open) Tennis 2 ist der zweite Teil einer Spieleserie, die im Januar 2018 ihren Ursprung genommen hat. Teil eins krankte noch an steifen Animationen, seltsamer Ballphysik und hakeliger Steuerung, beim Nachfolger sind bis auf das weiterhin nervtötende Netzspiel fast alle spielerischen Probleme beseitigt worden. Grafisch wirkt das Game aus dem Hause Bigben Interactive noch immer nicht wirklich reif für die Top Ten, was realistisches Tennis auf der Nintendo Switch betrifft, ist hier bis dato dennoch das Ende der Fahnenstange erreicht. Auf höherem Schweirigkeitsgrad muss man wirklich alle Schlagvarianten wie Top Spin, Slice oder Stopp meistern, um den guten Strategien der KI-Gegner etwas Entscheidendes entgegensetzen zu können. Der ausführliche Karrieremodus mit Turnierkalender und Management-Funktionen fügt dem guten Paket auch etwas für den länger anhaltenden Spielspaß hinzu. Zudem sind ein paar offizielle Profi-Lizenzen mit an Bord - zu sehr erinnern die 3D-Modelle allerdings nicht an die Originale. Fazit: Gut

Platz 1: Mario Tennis Aces (Hersteller: Nintendo; Preis: ca. 50 Euro)

Mario Tennis: Ultra Smash auf der Wii U war ähnlich wie die Nachfolger-Konsole der Nintendo Wii ein ordentlicher Rohrkrepierer. Und das auch zurecht. Hatten die vergangenen Spaß-Tennis-Inkarnationen von Nintendo eine Vielzahl an Spielmodi zu bieten, gab es 2015 nur Dutzendware - und das nicht einmal in besonders schöner Verpackung. Erfreulich, dass der Konsolenhersteller aus Kyoto aus Fehlern meist lernt, und beim Sequel für die Switch wieder ein perfekt austariertes Games-Bündel geschnürt hat. Wer sich an der knallbunten Optik, den comicartigen Spezialschlägen und den (höchst sympathisch) durchgeknallten Charaktern nicht zu sehr stört, kann mit dem kleinen Meisterwerk sowohl kurzfristen Multiplayer-Spaß auf der Couch haben als auch im Story-Modus als Einzelkämpfer eine spannende, wenn auch kindgerecht aufgemachte Tennisgeschichte mit Mario, Luigi, Yoshi und Bösewicht Bowser erleben. Für Nintendo-Fans gibt es wohl ohnehin keine zwei Meinungen, wer auf punktgenaues und detailverliebtes Gameplay steht, sollte sich nicht von der zuckersüßen Verpackung abschrecken lassen. Unsere klare Kaufempfehlung! Fazit: Sehr gut