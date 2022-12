Zocken unterm Weihnachtsbaum: Die drei besten Tennisspiele für die Xbox Series X/S

In einer kleinen Serie präsentieren wir Euch die besten Tennis-Videospiele, die es derzeit käuflich zu erwerben gibt. Fein säuberlich nach Plattform sortiert. Diesmal widmen wir uns der Xbox Series X/S von Microsoft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 19:34 Uhr

© Getty Images Hier findet ihr die aktuell besten Xbox-Series-X-Tennisspiele

Wenn es um Tennis-Zockerein für die großen Konsolen von Microsoft und Sony geht, teilen sich die Daddelkisten der Branchenriesen das selbe Schicksal. Seit Topspin 4 und Virtua Tennis 4 sind keine wirklich guten Spiele mehr mit dem Sport um die gelbe Filzkugel in den Händlerregalen gesichtet worden. Und beide Meilenstein-Titel, die im Jahr 2011 erschienen sind, haben nun doch bereits elf Jahre auf dem Buckel. So jedenfalls der einhellige Tenor. Und tatsächlich: Auch bei unserer (täglich laufenden) Recherche ist uns schon seit einer gefühlten Ewigkeit kein Game mehr untergekommen, dass den altehrwürdigen Legenden-Titeln das Wasser reichen könnte. Aber heißt das gleichzeitig, dass es aktuell keine zockenswerten Spiele für Microsofts Wohnzimmer-Accesoire gibt? Natürlich nicht. Auch wenn der Griff zu den Klassikern absolut nachvollziehbar ist, präsentieren wir Euch drei Tennis-Spiele für die Xbox Series X und S, die man mit dem einen oder anderen kleinen Vorbehalt gefahrlos runterladen darf. Anmerkung: Alle hier vorgestellten Produkte laufen auch auf der vorigen Generation der Microsoft-Konsole - sprich, der Xbox One.

Platz 3: Tennis World Tour 2 (Hersteller: Nacon; Preis: ca. 25 Euro)

Der Vorgänger Tennis World Tour war eine kleine Katastrophe. Keine Doppelpartien, über den Platz zu schweben scheinende Spieler:innen und eine Steuerung direkt aus der Hölle machten den Titel von 2018 zu einem echten Rohrkrepierer. Zwei Jahre und einen Entwickler später hält der Nachfolger zwar noch immer nicht alles, was in den Trailern und Vorberichten versprochen wurde, Spaß kann man mit dem Game jedoch trotzdem haben. Was den Karrieremodus betrifft, macht Tennis World Tour 2 absolut nichts verkehrt. Alle wichtigen Turniere - wenn auch ohne offizieller Lizenz - finden sich im Tourplaner wieder. Zwischen den Veranstaltungen kann man Trainingseinheiten einlegen, um Fertigkeiten wie Vorhand, Rückhand oder Aufschlag zu verbessern. Mit Roger Federer und Rafael Nadal sind auch zwei der beliebtesten Tenniskünstler aller Zeiten im Spieler-Repertoire dabei. Negativ ist die recht schwache Gegner-KI, die spannende Partien bereits im Keim erstickt. Und auch an der Steuerung und den restlichen Gameplay-Elementen darf gerne weitergeschraubt werden. Grafisch ist Tennis World Tour 2 der schönste Titel unserer Vorstellungsrunde - Wunder sollte man sich allerdings auch hier keine erwarten. Fazit: Befriedigend

Platz 2: AO Tennis 2 (Hersteller: Nacon; Preis: ca. 40 Euro)

AO (Australian Open) Tennis 2 ist der zweite Teil einer Spieleserie, die ebenfalls 2018 ihren Ursprung genommen hat. Teil eins krankte noch an steifen Animationen, seltsamer Ballphysik und hakeliger Steuerung, beim Nachfolger sind bis auf das weiterhin nervtötende Netzspiel fast alle spielerischen Probleme beseitigt worden. Grafisch wirkt das Game aus dem Hause Nacon noch immer nicht wirklich reif für die Top Ten, da liegt der Konkurrenztitel Tennis World Tour 2 - übrigens vom selben Entwickler programmiert - einige Weltranglistenpunkte weiter vorn. Auf höherem Schweirigkeitsgrad muss man wirklich alle Schlagvarianten wie Top Spin, Slice oder Stopp meistern, um den guten Strategien der KI-Gegner etwas Entscheidendes entgegensetzen zu können. Der ausführliche Karrieremodus mit Turnierkalender und Management-Funktionen fügt dem guten Paket auch etwas für den länger anhaltenden Spielspaß hinzu. Zudem sind ein paar offizielle Profi-Lizenzen mit an Bord - zu sehr erinnern die 3D-Modelle allerdings nicht an die Originale. Fazit: Gut

Platz 1: Matchpoint: Tennis Championships (Hersteller: kalypso Media; Preis: ca. 35 Euro)

Das neueste Mitglied des recht überschauberen Tennisspiele-Angebots auf der Microsoft-Konsole ist Matchpoint: Tennis Championships aus dem Hause kalypso Media. Die Spieleschmiede aus dem deutschen Worms backt seit jeher kleinere Brötchen, was das Budget für die heutzutage horrenden Entwicklungskosten von Videospielen betrifft. Diesem Umstand wird man beim ersten Anblick der Spielermodelle gewahr, hat man diese doch schon vor elf Jahren bei Virtua Tennis 4 besser hinbekommen und Spieler wie Kei Nishikori sehen ihren realen Counterparts geradezu lächerlich unähnlich. Auch, dass etwa auf sandigem Geläuf keine Fußabdrücke zu sehen sind, ist alles andere als State of the Art im Jahre 2022. Die Stärken spielt Matchpoint allerdings beim Gameplay aus. Dem umfangreichen Karrieremodus mit spannender Turnierplanung macht so schnell niemand etwas vor und der Management-Anteil ist zwar rudimentär aber gefällig. Die Steuerung ist präzise und nach einer kleinen Eingewöhnungsphase gut zu handhaben. Bei keinem anderen Tennisspiel auf der Xbox hat man mehr das Gefühl alle Schlagvarianten voll unter Kontrolle zu haben. Auch die KI ist eine Klasse für sich. Spannende, zähe Grundlinienduelle sind wie knackige Netzangriffe an der Tagesordnung. Wer also nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag warten will, an dem Top Spin 5 oder Virtua Tennis 5 veröffentlicht werden, greift ohne langem Zögern hier zu. Fazit: Gut