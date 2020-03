Die neue HEAD GRAPHENE 360+ SPEED Racket Serie - (Fast) zu schnell für das Auge

Für schnelle Spiele brauchst du ein Racket, das mithalten kann: HEAD launcht seine neue GRAPHENE 360+ SPEED Racket-Serie, entwickelt für Spieler, die optimale Kontrolle wollen, egal wie schnell das Spiel ist.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 12:11 Uhr

© Getty Images Die neue HEAD GRAPHENE 360+ SPEED Racket Serie

Vor den French Open 2018 hatten Novak Djokovic und Alexander Zverev zum Stelldichein nach des Arc des Triomphe in Paris geladen. Marc Maury, legendärer Platzsprecher in Roland Garros, führte durch die Veranstaltung, in der sich die beiden Superstars auf das zweite Major des Jahres verbal einstimmten, aber auch viel Neues über ihren gemeinsamen Schlägerausrüster HEAD verrieten. Das Motto schon damals: „Blink and you miss it.“ Illustriert übrigens auch durch einen kurzen Spot, in dem Djokovic eine tragende Rolle einnahm.

Nicht blinzeln sollte man auch bei der GRAPHENE 360+ SPEED Racket Serie von HEAD. Diese kommt mit wärmsten Empfehlungen vom Weltranglisten-Ersten und punktet mit jeder Menge innovativer Technologien, wie der neuen Graphene 360+ Technologie mit innovativen Spiralfasern für besseren Flex und ein intensiveres Spielgefühl. Die dynamische Rahmenkonstruktion sorgt für den nötigen Speed des Schlägers. Dazu verpassen der starke Schaft- und Schulterteil dem Racket extra Stabilität und eine großartige Dämpfung.

© HEAD Die neue HEAD GRAPHENE 360+ SPEED Racket Serie

Die GRAPHENE 360+ SPEED Serie begeistert auch durch die neue auffallende asymmetrische Kombination aus mattem und glänzendem Weiß sowie glänzendem Schwarz. Das neue ästhetische Design zeigt sich zudem vorherrschend in der Speed Taschen-Kollektion, um auf dem Court einen perfekt gestylten Auftritt hinzulegen.

Die neue GRAPHENE 360+ SPEED Racket-Serie mit sechs verschiedenen Modellen (PRO, MP, MP LITE, S, LITE, PWR) eignet sich für jeden individuellen Spielstil. Sie ist ab heute 5. März bei ausgewählten Händlern erhältlich.