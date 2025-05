Zum vierten Mal in Folge: Verletzter Berrettini sagt French Open ab

Matteo Berrettini hat seinen Start bei den am Sonntag beginnen French Open abgesagt. Der Italiener muss aufgrund einer anhaltenden Verletzung auf die Turnierteilnahme verzichten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 08:56 Uhr

Roland Garros und Matteo Berrettini – diese Kombination scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

Zum vierten Mal in Folge muss sich der Weltranglisten-28. vom Sandplatz-Major zurückziehen. Der Italiener kämpfte mit einer Fuß- und Bauchmuskelverletzung.

Bei seinem letzten Auftritt beim Pariser Grand Slam im Jahr 2021 erreichte Berrettini das Viertelfinale, ehe er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor.

In Monte-Carlo erreichte er noch – inklusive eines Sieges gegen Alexander Zverev – das Achtelfinale. Bei den folgenden Masters-Turnieren musste Berrettini verletzungsbedingt aufgeben – in Madrid gegen Jack Draper und in Rom gegen Casper Ruud.