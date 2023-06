Zverev nervenstark: Viersatz-Sieg gegen Frances Tiafoe

Es war die erwartete Standortbestimmung für Alexander Zverev – und die hat der Deutsche in der dritten Runde der French Open bravourös gemeistert. Mit 3:6, 7:6 (3), 6:1 und 7:6 (5) behielt er die Oberhand gegen den US-Boy Frances Tiafoe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 00:28 Uhr

Eine alles andere als gute Vorbereitung – dafür aber eine gute Vorstellung in der zweiten Runde gegen Alex Molcan. So lauteten die Vorzeichen für das Match von Alexander Zverev gegen Frances Tiafoe. Und wie zeigte sich Zverev dieses Mal in der Night Session gegen den US-Amerikaner?

Konzentriert und mental stark. Beide Spieler waren von Beginn voll bei der Sache und legten viel Wert auf die eigenen Aufschlagspiele. Wohlwissend, dass dem Gegner oft ein Break reicht, um den Satz für sich zu entscheiden. Schnell wurde klar: Sobald die Quote bei den ersten Aufschlägen runtergeht, wird es gefährlich. Und just als bei 3:3 Alexander Zverev mehrfach über seinen zweiten Aufschlag gehen musste, holte sich Tiafoe das erste Break zum 4:3 aus seiner Sicht. Danach fand Zverev nicht mehr zurück in den Satz und gab den Durchgang passend mit einem Doppelfehler 3:6 ab.

Zverev nervenstark im Tie-Break

Zeigte sich Zverev danach beeindruckt? Im Gegenteil. In Satz zwei startete der Deutsche direkt mit dem Break. Doch Tiafoe kam auch direkt zurück ins Match und holte sich das Break mit einem spektakulären Rückhand-Passierball zurück.Es blieb ein Duell auf Augenhöhe in Satz zwei und als man sich schon auf einen Tie-Break einstellte, hatte Zverev zwei Breakbälle beim Stand von 5:5. Doch Tiafoe konnte sich noch einmal mit einem Kraftakt in den Tie-Break.

Dort zeigte sich Zverev nervenstark und weniger fehleranfällig als sein Kontrahent. Mit einem ersten Aufschlag und einem Vorhand-Winner konnte der Deutsche Satz Nummer zwei mit 7:3 im Tie-Break gewinnen.

Auch im vierten Satz geht es in die Verlängerung

Vorhang auf für Satz drei und es sah zunächst aus, als würde die Achterbahnfahrt weitergehen. Nicht Alexander Zverev konnte das Momentum nutzen, sondern Frances Tiafoe breakte direkt im ersten Aufschlagspiel seines Gegners. Dann aber übernahm Zverev das Kommando und das erste Mal dominierte ein Spieler klar den anderen. Mit der Folge, dass der Deutsche den zweiten Satz klar mit 6:1 gewinnen konnte.

Es schien nur eine Frage der Zeit bis Zverev den Sack nun zumacht. Allerdings hatte man da die Rechnung ohne das Kämpferherz von Frances Tiafoe gemacht. Der US-Boy stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage, konnte den vierten Satz bei 5:3 aber nicht ausservieren.

Es ging auch im vierten Satz in den Tie-Break, der verlief ausgeglichen. Alexander Zverev schlug aber etwas besser auf und holte sich den ersten Matchball, den er auch gleich verwandeln konnte, da Tiafoe eine Vorhand ins Aus schoss. Um zwanzig Minuten nach Mitternacht hieß es 3:6, 7:6 (3), 6:1 und 7:6 (5) für den Deutschen.

Im Achtelfinale trifft der Deutsche nun auf Altmaier-Bezwinger Grigor Dimitrov.

