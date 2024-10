Zverev schlägt erneut beim United Cup auf

Titelverteidiger Alexander Zverev schlägt erneut für Deutschland beim United Cup auf. Für das Team USA wird Coco Gauff an der Seite von Taylor Fritz ihr Debut geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 19:21 Uhr

© Getty Images

Alexander Zverev bestätigte seine erneute Zusage für die dritte Auflage des United-Cups. „Es ist die erste Woche des Jahres... und wir alle wollen in Australien sein und gegen die besten Spieler der Welt spielen. Und das ist es, was der United Cup bringt“, sagte der 27-jährige Hamburger, der den diesjährigen United Cup für eine optimale Vorbereitung für die Australien Open nutzte. Zusammen mit Angelique Kerber und Laura Siegemund konnte der French-Open-Finalist das Turnier gewinnen. Wer bei der nächsten Auflage in Sidney und Perth an der Seite von Zverev aufschlägt, steht noch nicht fest.

Fest steht aber in jedem Fall, dass das Davis-Cup Finale in Malaga eher weniger in die Saisonplanung des Hamburgers passt. Das Mannschaftsfinale gegen Kanada würde genau in eine der wenigen Turnierpausen des Deutschen fallen, die der 27-jährige dringend zu Regeneration braucht. Die endgültige Entscheidung lässt Zverev derweilen noch offen.

Coco Gauff gibt United-Cup-Debut

Die 20-jährige Coco Gauff, die schon bei den Olympischen Spielen als Fahnenträgerin auserkoren wurde, wird auch beim United Cup das Team USA bereichern. „Es ist das erste Mal, dass ich am United Cup teilnehme, und ich freue mich sehr darauf, das Jahr in Australien zu beginnen. Es ist eine wirklich coole Veranstaltung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei den Olympischen Spielen gemischtes Doppel zu spielen, also möchte ich das gerne wiederholen“, sagte Gauff. Taylor Fritz bestätigte ebenfalls seine Zusage.

Das kanadische Team werden Feliz Auger-Aliassime und die US-Open-Finalistin von 2021 Leylah Fernandez vertreten. „Es ist ein großartiger Start in das Jahr“, erklärte “FAA”. „Sich mit Leylah zusammen zu tun, ist immer gut. Ich liebe ihre Energie und ihr Spiel. Es wird also sehr viel Spaß bringen.“ Bereits im September hatten Tsitsipas, Maria Sakkari, Zheng Qinwen und Casper Ruud ihre Zusage für die dritte Auflage des Turniers gegeben. 18 Nationen werden bei dem Turnier an den Start gehen. Ausgetragen wird der Länder-Wettbewerb vom 27. Dezember bis zum 5. Januar in Australien.