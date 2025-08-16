Zverev gegen Alcaraz: Wird auch mal wieder Zeit!

Carlos Alcaraz und Alexander Zverev treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Es wird die erste Begegnung 2025 überhaupt werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 14:06 Uhr

© Getty Images Bei den ATP Finals in Turin 2024 hat Alexander Zverev Carlos Alcaraz besiegt

Anzahl der Matches von Alexander Zverev gegen die beiden augenblicklich besten Spieler der ATP-Tour in der Saison 2025? Eins. In Zahlen: 1. Unglaublich, aber wahr: Zverev hat lediglich im Endspiel der Australian Open gegen Jannik Sinner gespielt, gegen Carlos Alcaraz in der aktuellen Spielzeit noch gar nicht. Ersteres ist insofern leichter erklärbar, als dass Sinner ja drei Monate lang wegen seiner Dopinggeschichte aussetzen musste. Gegen Alcaraz liegt datiert das letzte Treffen von den ATP Finals im vergangenen Jahr.

Diese Partie hat Zverev in der Halle von Turin in zwei Sätzen gewonnen, keine Überraschung, Alcaraz fühlt sich indoor nur bedingt wohl vor allem im Spätherbst. Aber mit dem Sieg bei den Finals hat Alexander Zverev die Führung im Head-to-Head mit 6:5 wieder übernommen. Und auch wenn Alcaraz in diesem Jahr schon fünf Turniere (inklusive der French Open) und Zverev nur eines (München) gewonnen hat: Nach den bisherigen Eindrücken von Cincinnati geht Sascha Zverev sicherlich nicht als Außenseiter in dieses Match.

Zverev serviert Shelton ab

Denn im Gegensatz zu seinem spanischen Counterpart leistet sich die deutsche Nummer eins keine Konzentrationslücken, die länger als zwei Ballwechsel andauern. Gegen Andrey Rublev konnte Alcaraz das Schiff wieder auf Kurs bringen, ebenso wie davor gegen Luca Nardi. Wenn Zverev aber mal vorne weglaufen kann, dann ist er für alle Gegner schwer einzuholen. Frag nach bei Ben Shelton, der von Zverev im Viertelfinale nonchalant abserviert wurde.

Dazu kommt: In Cincinnati spielt sich der Hartplatz dem Vernehmen nach ein bisschen schneller, auch das kommt - in der Theorie zumindest - eher Alexander Zverev zugute. Dass sich Carlos Alcaraz allerdings mit seinen Gegnern in der Regel steigert, ist auch kein Geheimnis. So bleibt also festzuhalten: Wird auch mal wieder Zeit, dass die beiden gegeneinander spielen.

